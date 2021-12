Polski marynarz porwany przez piratów. Nie wiadomo, w jakim jest stanie

Do ataku piratów na liberyjski kontenerowiec handlowy w okolicach wyspy Bioko, w Zatoce Gwinejskiej doszło w poniedziałek. - Piraci uprowadzili szóstkę zakładników - przekazał we wtorek rzecznik duńskich sił zbrojnych. Działająca w okolicy duńska fregata, by pomóc marynarzom, wysłała w poniedziałek w kierunku kontenerowca śmigłowiec.