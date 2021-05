Polski Ład: Elżbieta Witek nową twarzą polityki społecznej PiS

- Jest to dla mnie nieczytelne o tyle, że była to konwencja Zjednoczonej Prawicy. Marszałek Sejmu wystąpiła jako kolejny koalicjant, a to wymyka się z logiki konstruowania aktorów politycznych, którzy niosą obietnicę wielkich pieniędzy. To być może prognozowanie, że pani marszałek może odegrać w najbliższych dwóch latach rolę twarzy programu społecznego – mówi WP profesor Ewa Marciniak.