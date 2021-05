Nowy Polski Ład. Jadwiga Emilewicz wskazała 3 najważniejsze punkty

Zjednoczona Prawica w sobotę zaprezentowała Polski Ład, czyli program zadań na kolejne lata. W wydaniu specjalnym programu "Newsroom WP" nowy plan skomentowała Jadwiga Emilewicz, była wicepremier w rządzie Mateusza Morawieckiego. - Najważniejsze punkty to podniesienie kwoty wolnej od podatku, drugi filar stawki podatkowej oraz polityka mieszkaniowa - przekazała polityk. - Cieszę się, że wiele elementów, nad którymi pracowaliśmy jeszcze przed pandemią w Ministerstwie Rozwoju, znalazło się ostatecznie w Polskim Ładzie - zaznaczyła posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Emilewicz odniosła się również do zapowiadanego wsparcia dla kredytów mieszkaniowych. - To jest bardzo kompleksowe, prorodzinne rozwiązanie. Szczególnie dla tych, którzy zastanawiają się, czy się rozwijać, czy decydować się na kolejne dziecko - oceniła parlamentarzystka. - Wachlarz rozwiązań mieszkaniowych jest dziś naprawdę duży - dodała na koniec.

Rozwiń