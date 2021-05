Polski Ład. Nowy program PiS. Lewica zapowiada: będziemy rozmawiać z rządem

Lewica chciała waloryzacji 500+

Dariusz Standerski pytany, jak odnosi się do zapowiedzi rządu o pomocy dla rodzin wielodzietnych w wysokości 12 tys. zł do wykorzystania między 12 a 36 miesiącem życia dziecka (dotyczy to drugiego i kolejnego dziecka), przyznaje: - Spodziewaliśmy się raczej waloryzacji programu 500+, bo on nie waży dziś tyle samo, co cztery lata temu. Liczyliśmy na wprowadzenie 600+ lub 700+. A usłyszeliśmy zapowiedź jakiegoś dziwnego dodatku, to nieprzemyślana polityka prorodzinna. Nie usłyszeliśmy choćby nic o wsparciu dla niepełnosprawnych.