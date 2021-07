Polski Ład bez poparcia Porozumienia? "Połóżcie ustawy na stole"

Polski Ład nie jest wspólnym programem Zjednoczonej Prawicy? W piątek wicepremier Jarosław Kaczyński przekazał, że "ataki z wnętrza obozu rządzącego na Polski Ład są bardzo szkodliwe". - To na pewno nie chodzi o nas. My mówimy jednoznacznie: Szanowni partnerzy, pokażcie ustawy podatkowe, które chcecie niebawem przeprowadzać przez Sejm. Pokażcie, w jaki sposób chcecie opodatkować Polaków od 1 stycznia. Połóżcie to na stole - apelował w programie "Newsroom WP" poseł Michał Wypij, wiceprezes Porozumienia. - Na razie słyszymy o części semantycznej tych rozwiązań, ale bardzo mało jest faktów w przestrzeni publicznej. Dlatego często musimy spekulować, a nawet oddawać się tomikom poezji - ironizował parlamentarzysta z klubu PiS. - Niech Prawo i Sprawiedliwość pokaże przepisy, niech Polacy zobaczą, jakie są propozycje zmian systemu podatkowego. Wtedy będziemy odnosić się do konkretów - przekazał Wypij.