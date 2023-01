Polski Krab nagrany pod Bachmutem. Tak osłania ukraińską artylerię

Polskie armatohaubice AHS Krab dzielnie radzą sobie na froncie w Ukrainie. Do sieci trafiło nagranie z obwodu donieckiego pod Bachmutem, na którym widać niezawodną broń z Warszawy zmierzającą do zajęcia pozycji na polu bitwy. Żołnierze Zełenskiego w ramach misji zaatakowali wrogie cele przy pomocy radzieckich wyrzutni rakietowych BM-21 Grad. Polski Krab osłaniał ukraińską artylerię, gdy ta dziesiątkowała Rosjan w okolicznych okopach. Gdy Grady zakończyły swoją pracę, do akcji wkroczył Krab, mający na celu zapewnienie wozom bezpieczniejszej ucieczki z miejsca ataku. Obrońcy Kijowa cenią sobie polską broń, która charakteryzuje się świetną mobilnością i osiągami w wojennych manewrach. Kraby pomogły już Ukraińcom m.in. w kontrofensywach na Chersoń czy Bachmut, zadając bolesne ciosy armii Putina.