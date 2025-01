Polski generał o groźbach Trumpa. "Putin się śmieje"

Donald Trump grozi Władimirowi Putinowi nałożeniem sankcji, jeśli nie zakończy wojny w Ukrainie. Zdaniem gen. prof. Bogusława Packa, groźby te są całkowicie nieskuteczne. - Putin się śmieje. On dobrze wie, że to jest tylko retoryka. Za nią mogą pójść określone decyzje, ale nie zmienią determinacji Putina, który dąży do całkowitego wyczerpania Ukrainy w taki sposób, żeby nie miała żadnej siły do prowadzenia tej wojny - podkreślił gość programu “Newsroom” Wirtualnej Polski. Gen. Pacek przyznał, że plan Putina może się zrealizować, jeżeli Zachód nie udzieli Ukrainie bardzo silnego wsparcia. - Dwa największe błędy, które mogą zadecydować o losach Ukrainy i Europy, to słaba i nieskoordynowana pomoc Zachodu oraz, niezrozumiała zupełnie dla mnie, postawa Ukrainy, która nie realizuje obniżenia wieku poborowych. Nadal się upiera przy wieku 25 lat. Jak walczyć, nawet przy dostawach broni, jak nie ma wyszkolonych żołnierzy. Naprawdę jest dramatycznie - zauważa dyrektor Muzeum Wojska Polskiego. Gen. Pacek dodał, że wymiana z Rosją jest w dużej mierze korzystna dla USA. - Rosja dostarcza szereg produktów niezbędnych Amerykanom. Równocześnie Moskwie zależy dzisiaj na dwóch sprawach: żeby Ukraina po wsze czasy nie weszła do NATO, druga to marzenie Putina, żeby wrócić do relacji z Zachodem - podsumował gość WP.

