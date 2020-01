Polski duchowny z różańcem odwiedził prostytutki w Hamburgu. Wzięto go za klienta

Popularny polski kaznodzieja ojciec Adam Szustak chciał zrobić rekolekcje w dzielnicy Hamburga St. Pauli, słynącej z prostytucji i klubów nocnych. Gdy z różańcem w ręku spacerował ulicami, wzięto go za klienta.

Chodził pomiędzy prostytutkami, transwestytami oraz ich "opiekunami". Zaglądał do witryn, w których kobiety prezentują swoje wdzięki. Modlił się za klientów, ale też pracowników dzielnicy zła w Hamburgu. Sława o. Adama Szustaka, najbardziej popularnego w Polsce kaznodziei, nie dotarła jeszcze do Hamburga. Wzięto to za typowego klienta.