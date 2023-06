Polski dron w akcji na froncie. Celem rosyjska ciężarówka

Rosjanie zaatakowani z zaskoczenia. Do sieci trafiło nagranie z momentu ataku na rosyjską ciężarówkę przy użyciu polskiego drona bojowego WB Electronics Warmate (Warmate 1). Ukraińcy przeprowadzili tę akcję w okolicach frontu pod Chersoniem. Na nagraniu widać polskiego bezzałogowca, który zostaje wystrzelony w kierunku wrogiego celu i po kilku chwilach znajduje się nad pozycją okupantów. Gdy dron nadlatywał nad rosyjską ciężarówkę jego kamera zarejestrowała obszar, w którym najprawdopodobniej żołnierze Putina składowali broń i amunicję. Jak zapewnia Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia, Warmate 1 może być wyposażony w dwie głowice, jedna z nich to GO-1, odłamkowo-burząca, przenosi 300 g trotylu o skutecznym zasięgu rażenia wynoszącym 10 m. Druga to GK-1, kumulacyjna, jest zdolna przebić 200-240 mm jednorodnej stali walcowanej przy uderzeniu pod kątem prostym i właśnie taka została wykorzystana do ukraińskiego ataku na pozycję żołnierzy Putina.