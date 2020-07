Polska zapłaci czeczeńskim uchodźcom wysokie odszkodowanie

Choć wspomniana deportacja 13 Czeczenów z Polski jest dość dużą, to do takich sytuacji dochodziło już wcześniej. We wrześniu 2018 roku doszło do głośnej deportacji Azamata Bajdujewa, który od ponad dekady mieszkał w Pruszkowie. Po wylądowaniu w Rosji mężczyzna został natychmiastowo aresztowany.