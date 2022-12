Polska zagra z Francją. Deklaracja szefa klubu Lewicy

Szef klubu Lewicy do studia Wirtualnej Polski przyszedł w biało-czerwonym szaliku. Michał Wróblewski rozpoczął rozmowę z Krzysztofem Gawkowskim od awansu reprezentacji Polski po przegranym meczu z Argentyną. - Ja jestem naprawdę bardzo zadowolony, bo jestem 42-latkiem urodzonym w 1980 r., nie pamiętającym 1982 r., przez mgłę pamiętającym 1986 r. i później jestem kibicem, który nie miał okazji cieszyć się z wyjścia z grupy. Byłem na mundialu w Rosji i pamiętam mecz z Senegalem. Szliśmy na trybuny, było nas 20 tys. Była wspaniała zabawa. Wyszliśmy ze stadionu i nigdy nie widziałem takiej ciszy. Ludzie dziś narzekają na styl, ale kto ma prawo się cieszyć? 36 lat czekaliśmy, by wyjść z grupy. Nie graliśmy pięknie, ale mam na to inną opinię: my oszczędzaliśmy siły na Francję - powiedział poseł Lewicy, po czym pocałował godło na biało-czerwonym szaliku. - Oglądałem ostatnie mecze Argentyny na Copa America. Mamy trzech-czterech zawodników na poziomie Messiego, Lewandowski, Zieliński, Szczęsny, ale nie jedenastu. Mamy drużynę, która umie pograć w piłkę, ale przy zespole, który gra magiczną piłkę, nie mieliśmy prawa istnieć. Dobrze, że się skończyło tak, jak się skończyło. Inne mecze pokazują, że można grać piękną piłkę i jechać do domu. Możliwe, że Niemcy pojadą do domu, a my zostajemy - mówił polityk. Michał Wróblewski pytał czy Wojciech Szczęsny, który obronił strzał Lionela Messiego z rzutu karnego, zasłużył na tytuł ministra obrony narodowej? - Ministrem sportu w przyszłości, może tak. Dobry jest. Niech gra w Juventusie Turyn, jednej z najlepszych włoskich drużyn i jednej z najlepszych drużyn na świecie. Zastąpił Buffona, który był ikoną włoskiej piłki. Jak mamy zawodnika, który gra tam na bramce, to go wykorzystujemy. Myślę, że tymi mistrzostwami świata Wojtek Szczęsny buduje sobie pomnik bramkarza, który będzie miał w Polsce takie znaczenie jak Jan Tomaszewski i Józef Młynarczyk. Mamy w Polsce dwóch bramkarzy, którzy sięgali po medale na mistrzostwach świata i na olimpiadzie i mamy bramkarza dzisiaj, który w tym panteonie gwiazd najlepszych polskich bramkarzy może rościć sobie prawo, by być w pierwszej trójce, a może nawet być pierwszym - ocenił Krzysztof Gawkowski. Czy po ewentualnej wygranej z Francją w Polsce powinien być dzień wolny? - Z przyjemnością jako szef klubu parlamentarnego podpiszę pismo do prezydenta Dudy i premiera, by zarządzili dzień wolny od pracy, jeżeli Polska wygra z Francją. Z przyjemnością! Wygrajmy z Francją, niech ludzie zostaną w domach, niech cała Polska się cieszy. Nie wiem tylko czy to jest możliwe, bo tam jest Mbappe, Griezmann i cała ekipa. Nie chcę być pesymistą, cieszmy się te trzy dni, ale gdybym miał wskazać dwie najlepsze ekipy na tym turnieju, to z jedną już graliśmy, a z drugą teraz zagramy. Życzę Polakom zwycięstwa, nie wiem jak będzie, ale gdyby Polakom się nie powiodło, to uważam, że będzie finał Argentyna - Francja - powiedział poseł Lewicy.