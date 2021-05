Polska zabiera głos ws. prawa aborcyjnego w Czechach

W marcu do ministerstwa zdrowia w Pradze dotarł list z ambasady Polski. Pracownik polskiej placówki - jak donosiły czeskie media - miał w nim wyrażać obawę, że zmiany w czeskim prawie aborcyjnym mogą doprowadzić do "rozkwitu turystyki aborcyjnej". Według niego mogłyby z tego korzystać również Polki "łamiąc przy tym prawo własnego kraju", a to mogłoby "zakłócić relacje polsko-czeskie".