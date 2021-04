Polska wyrzuciła Rosjan. "To porażka polskiego kontrwywiadu"

Polskie MSZ wręczyło rosyjskiemu ambasadorowi dyplomatyczną zawierająca informację o uznaniu za personae non gratae trzech pracowników Ambasady Federacji Rosyjskiej. - Z mojego punktu widzenia wydalenie obcych dyplomatów podejrzewanych o bycie oficerami wywiadu jest porażką dla służb specjalnych, szczególnie naszego kontrwywiadu - ocenił w programie Newsroom "WP" Marcin Faliński. Emerytowany pułkownik Agencji Wywiadu dodał, że za jego kadencji każda taka sytuacja była smutna. - Cała robota szła na marne (...). Co do zasady: generalnie współczuję funkcjonariuszom i oficerom pionu kontrwywiadu, który się na pewno przy tej sprawie narobili. A teraz od początku będą musieli rozpoczynać swoją pracę - dodał Faliński.

Rozwiń