Polska wydaje miliardy na pomoc zagraniczną. To szansa, której wciąż nie potrafimy wykorzystać

Polska na świecie regularnie mylona jest z Holandią. Głównie ze względu na podobne brzmienie nazw w języku angielskim. Pomimo wydawania ogromnych pieniędzy na pomoc za granicą, tylko ułamek tych kwot promuje nasz kraj. – Za pomaganiem zawsze stały interesy, kłopot w tym, że nasi politycy tego nie doceniają – mówi WP dr Wojciech Wilk.

W 2019 r. Polska przeznaczy na różne formy pomocy zagranicznej ok. 3,3 mld złotych. To kwota, która mogłaby skutecznie promować kraj na świecie. Kłopot w tym, że Warszawa wyda zaledwie 137 mln na projekty kojarzone z Polską. Reszta trafi do "wspólnego worka" UE oraz na potrzeby rozmaitych instrumentów międzynarodowych.

Polska zobowiązana jest każdego roku przeznaczać określoną część dochodu narodowego na pomoc humanitarną, dla ofiar wojen i katastrof oraz długofalową pomoc rozwojową. Wynika to ze zobowiązań międzynarodowych, w tym traktatu o Unii Europejskiej. Obecnie to 0,155 proc. PKB. Jednak "rabat" przyznany Warszawie po przystąpieniu do UE powoli wygasa. Oznacza to, że w 2030 r. Polska wesprze projekty przeznaczone dla biednych i potrzebujących kwotą 8 – 9 mld złotych.