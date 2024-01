Polska Wschodnia: Jak fundusze UE zmieniają ten region?

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Dzięki środkom pozyskanym na inwestycje, małe i średnie przedsiębiorstwa mają szansę zwiększyć konkurencyjność oraz dostosować działalność do nowych wyzwań rynkowych i środowiskowych. Nowością w programie jest pomoc przedsiębiorcom we wdrażaniu gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ). Firmy będą mogły wprowadzić rozwiązania, które pozwolą im nie tylko wyróżnić się na rynku, ale też zaoszczędzić energię i surowce. Sprawią, że produkty będą trwalsze, łatwiejsze do naprawy, a po zużyciu trafią do recyklingu lub ponownego wykorzystania. Mniejsza ilość odpadów i oszczędzanie zasobów naturalnych przyniosą korzyści środowisku.