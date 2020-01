Polska ws. Iranu. "Stanowczo potępiamy aresztowanie ambasadora"

Ambasador Wielkiej Brytanii w Iranie został zatrzymany przez policję. Zwolniono go dopiero po godzinnych negocjacjach. Polski MSZ krytykuje ten incydent i podkreśla, że dyplomata "nie może podlegać aresztowaniu ani zatrzymaniu w żadnej formie".

Na ulice Teheranu wyszło w sobotę ok. 1000 osób. Protestowano przeciwko polityce rządu oraz zestrzeleniu samolotu ukraińskich linii lotniczych. Później nagle zatrzymany został ambasador Wielkiej Brytanii w Iranie Robert Macaire. Iran oskarżył dyplomatę, że ten brał udział w manifestacji i podburzał do antyrządowych wystąpień.

Teraz do sprawy odniosło się także polskie ministerstwo spraw zagranicznych. We wpisie, który pojawił się na Twitterze, czytamy: "Nietykalność osobista dyplomaty to jedna z najstarszych zasad dotyczących relacji między państwami, potwierdzona w Konwencji Wiedeńskiej z 1961 r. Dyplomata nie podlega aresztowaniu ani zatrzymaniu w żadnej formie". Na koniec dodano, że "Polska stanowczo potępia zatrzymanie brytyjskiego ambasadora w Iranie".