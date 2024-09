Polska walczy z wielką wodą. Pomoc deklarują Ukraina i Litwa. "Wielki szacunek"

Przez południową Polskę przetacza się fala powodziowa. W wielu regionach sytuacja nadal jest dramatyczna. Trwa walka z wielką wodą, która niszczy wszystko, co napotka na swojej drodze. Polskie służby wielokrotnie w podobnych sytuacjach ruszały na pomoc innym państwom na całym świecie. Czy możemy liczyć na wzajemność? - Odzywają się pierwsze kraje po to, by wesprzeć Polaków, wesprzeć Polskę w walce z żywiołem - stwierdził w programie specjalnym Wirtualnej Polski rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. - Pierwsza odezwała się Ukraina, wielki szacunek, bo mają wojnę, ale jednak poczuli się zobowiązani, żeby zadeklarować tę pomoc. Odezwali się już nasi przyjaciele z Litwy, kolejne kraje deklarują pomoc i z pewnością, jeśli będzie taka potrzeba, będzie ona wykorzystana - dodał Dobrzyński.