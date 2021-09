Polska w konflikcie z UE. Sikorski: Kaczyński chce mieć wyroki na telefon

- Suski niczego nie robi bez zgody Kaczyńskiego. To są oburzające słowa. (...) To są obraźliwe bzdury, ale wydaje mi się, że Kaczyński faktycznie postrzega Unię jako gorset zewnętrzny dla swojego samowładztwa. I w tym sensie Unia go irytuje, bo faktycznie mu przeszkadza w rządzeniu według swojego widzimisię - komentował w poniedziałkowych "Faktach po Faktach" europoseł PO Radosław Sikorski, były marszałek Sejmu i szef MSZ.