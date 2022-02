Polska straci środki UE za Turów. "Został wysłany drugi list"

Komisja Europejska poinformowała polski rząd, że od unijnych środków należnych Polsce odliczy kary naliczone za bezprawne funkcjonowanie kopalni w Turowie. We wtorek KE przekazała, że potrąci środki za niezapłacone kary w okresie od 20 września 2021 r. do 19 października 2021 r. W środę zostało przesłane kolejne powiadomienie. - Został wysłany drugi list dotyczący potrącenia środków obejmujący okres od 20 października 2021 r. do 18 listopada 2021 r. - przekazał rzecznik KE Balazs Ujvari.