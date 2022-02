Polska straci grube miliardy? Wiceszef PO wprost o rządzących: Grupa idiotów

Na piątek zaplanowano spotkanie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen i premiera Mateusza Morawieckiego. Wśród tematów rozmowy napięta sytuacja wokół granic Ukrainy, a także kwestia środowego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Cezarego Tomczyka. - Cytując Donalda Tuska, to nie patrioci, a idioci. Setki miliardów złotych czekają na nas tylko po to, żebyśmy mogli je wydać - tłumaczył w programie "Newsroom" WP wiceprzewodniczący PO, podkreślając, że przez najnowsze orzeczenie TK Polska może nie otrzymać 100 miliardów euro z wieloletniego budżetu UE. - To wszystko trzeba nazwać wprost idiotyzmem i grupą idiotów. To wygląda jak grupa rekonstrukcyjna rządu, która próbuje nam udowodnić, że czymś się zajmuje - mówił Tomczyk. Polityka zapytaliśmy też o słowa Patryka Jakiego, który w mocnych słowach skrytykował projekt prezydenta Andrzeja Dudy ws. likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sadu Najwyższego. - Jaki to jest bardzo ciekawa postać, szczególnie ostatnio. Mam wrażenie, że w Zjednoczonej Prawicy już każdy każdemu zarzuca zdradę - wskazał poseł KO.