Skarga w ostatnich godzinach urzędowania. Moskwa pozywa Niemcy

Odchodząca minister klimatu i środowiska Anna Moskwa poinformowała w mediach społecznościowych, że jej resort przygotował skargę do TSUE na niemiecki rząd w sprawie odpadów, które miały zza Odry nielegalnie trafiać do Polski. Dodała, że skarga jeszcze w poniedziałek zostanie wysłana do Trybunału.