Obostrzenia w Polsce. W weekend działało nawet nawet 20 tys. lokali

Argumenty, które podają decydujący się otworzyć lokale przedsiębiorcy są niezmienne. Można je streścić do tego, że pomoc państwa jest niewystarczająca, tarcza antykryzysowa nie działa, a koszty utrzymania biznesu potrafią ugiąć kark najwytrwalszym. Efekt? Według danych Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej w miniony weekend mogło się otworzyć nawet 20 tys. lokali .

Co więcej, otwarte lokale nie mogą narzekać na brak gości. Jak podaje krakowska redakcja "Gazety Wyborczej" w miniony weekend do jednej z największych restauracji na Krupówkach ustawiały się kolejki. Należy dodać, że restauratorzy nie zapomnieli o środkach bezpieczeństwa. Wiele miejsc zdecydowało otworzyć się na takich samych zasadach jak latem, a więc gdy Polska była podzielona na strefy. Zająć można było co drugi stolik, dostępne były środki dezynfekujące, a poza stolikiem goście musieli mieć zasłonięty nos i usta.