Gliwice. Wpuszczali tylko wyselekcjonowanych klientów, ale i tak wpadli

Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą komendy miejskiej policji w Gliwicach uzyskali informację, że na terenie miasta działa punkt, w którym prowadzone były gry na automatach wbrew przepisom ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Do akcji wkroczyli gliwiccy policjanci i informacje się potwierdziły.

Gliwice. Zlikwidowany lokal z automatami do gier hazardowych

Po wejściu do lokalu stróże prawa znaleźli cztery nielegalne urządzenia, automaty do gier oraz między innymi gotówkę w wysokości ponad czterech tysięcy złotych, pochodzącą z wpłat od graczy i służącą do wypłat za ewentualne wygrane. Lokal, w którym prowadzono nielegalną działalność, chroniony był przez rozmieszczony przy wejściu monitoring oraz selekcję wchodzących klientów. Zajmował się nią opiekun lokalu.