Polska się ogrodzi. "Mur na granicy na wieki?"

Naszpikowane elektroniką ogrodzenie, które stanąć ma na granicy polsko-białoruskiej, będzie kosztować ponad 1,5 mld zł. - Szczelność granicy jest iluzoryczna, w związku z tym zabezpieczenie jest potrzebne. Natomiast mur, który ma być na wieki, jest uzasadniony - powiedział w programie „Newsroom” WP gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca Wojsk Lądowych. - Zakładam, że taka zapora będzie miała charakter tymczasowy, dopóki sytuacja się nie uspokoi - mówił gen. Skrzypczak. Jego zdaniem materiał, z którego teraz wykonane jest ogrodzenie na granicy Polski z Białorusią, nie jest w stanie zabezpieczyć napływu migrantów. - To jest drut ostrzowy. Używaliśmy go w warunkach bojowych tylko do osłony doraźnej - wyjaśnił gość Agnieszki Kopacz.