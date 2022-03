Polska przyjmie rannych żołnierzy z Ukrainy? "Jesteśmy gotowi"

Czy przyjmujemy już rannych żołnierzy z Ukrainy? - pytany był w programie "Newsroom" WP wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - Jeszcze nie, ponieważ prawo ukraińskie nie pozwala leczyć żołnierzy poza granicami kraju, ale wiemy, że taka procedura może w tym tygodnia zostać zmieniona. Jesteśmy na to gotowi, mamy przygotowany specjalny pociąg dedykowany do przewozu osób rannych, on może zabrać ok. 160 osób. Czekamy na sygnał ze strony ukraińskiej. (…) Jeśli będzie taka potrzeba, będziemy tych rannych w Polsce leczyć - zadeklarował. Kraska poinformował, że pociąg ten w tej chwili wozi dzieci onkologiczne, które wymagają leczenia w hospicjum. - Takich transportów zostało już wykonanych kilkanaście. Do naszych szpitali trafiło już ponad 400 dzieci onkologicznych, które miały przerwane leczenie ze względu na działania wojenne w Ukrainie. To leczenie jest kontynuowane w naszym kraju - wyjaśnił Kraska. W jakim stanie zdrowia są osoby, które docierają do Polski z Ukrainy? - W naszych szpitalach przebywa 2214 obywateli ukraińskich, z czego 1222 to są dzieci. Najczęściej są to krótkie hospitalizacje związane z trudem przedostania się z Ukrainy do Polski - przeziębienia, wychłodzenia, odwodnienia. Mamy także ok. 200 osób, które są leczone z powodu zakażenia koronawirusem - przekazał wiceminister.