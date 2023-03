Kreml skandalicznie reaguje na decyzję Warszawy ws. MIG-ów

Rzecznik Kremla zaznaczył, że "oczywiście" cały sprzęt, który trafi do Ukrainy "zostanie zniszczony przez Rosjan". Jego zdaniem dostawy nie będą miały też wpływu na sytuację na froncie. - W tym przypadku wszystko, co zostało powiedziane o Polsce, można śmiało powtórzyć do tej decyzji. Nie, zdecydowanie nie, myślę, że nie trzeba nawet być ekspertem wojskowym, by powiedzieć, że tak nie można. Wydaje się, że te kraje po prostu pozbywają się w ten sposób starego, niepotrzebnego sprzętu - stwierdził Pieskow cytowany przez rosyjską państwową agencję informacyjną RIA Novosti.