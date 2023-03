Miedwiediew grzmi. "Amerykanie są całkowicie bezczelni"

Rosyjski myśliwiec Su-27 uderzył we wtorek nad Morzem Czarnym w amerykańskiego drona MQ-9 Reaper. Do sprawy odniósł się były premier i prezydent Federacji Rosyjskiej. Dmitrij Miedwiediew stwierdził, że incydentu nie spowodowali Rosjanie, a "oskarżenia" USA świadczą o tym, że "Amerykanie są całkowicie bezczelni" i "nie ma potrzeby, by być wobec nich ceremonialnym". Amerykańskie dowództwo opublikowało w czwartek nagranie z drona, które jednoznacznie zadaje kłam rosyjskiej narracji.