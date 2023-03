Działo się, gdy spałeś. Chiny chcą zmusić Ukrainę. Naciski na Kułebę

Paryżem wstrząsnął gniew po tym, jak premier Francji Elisabeth Borne zastosowała specjalną procedurę, by w czwartek przepchnąć przez Zgromadzenie Narodowe niechcianą ustawę emerytalną bez głosowania, Putin apeluje do zaprzyjaźnionych bogaczy, a amerykańską Kalifornię zalewają deszcze i lawiny błotne - to się działo na świecie w nocy z czwartku na piątek.