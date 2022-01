Polska przekaże broń Ukrainie? "Jest zapewnienie"

- Uważamy, że stanowisko Polski jest bardzo stanowcze i poparcie dla Ukrainy cały czas było okazywane przez polityków polskich. Ostatnie spotkanie prezydentów tydzień temu w Wiśle, wypowiedzi szefów resortów, premiera polskiego o wsparciu dla Ukrainy i to, że prezydent powołuje Radę Bezpieczeństwa Narodowego i narady ws. Ukrainy, bierze udział w spotkaniach, rozmowach z przywódcami innych państw – właśnie na takie wsparcie liczymy – powiedział w programie "Newsroom" WP Andrij Deszczyca, ambasador Ukrainy w Polsce. – Liczymy też na przekazanie do Ukrainy broni, której będziemy potrzebować. Te rozmowy, konsultacje, już są prowadzone i mam nadzieję, że dojdą do skutku – dodawał. – Ale mamy też nadzieję, że stanowisko Ukrainy będzie przez Polskę retransmitowane do tych instytucji i do tych przywódców państw, gdzie Polska ma albo członkostwo, albo ma swoje większe wpływy. Do takich jak np. NATO, Bukaresztańska Dziewiątka czy Unia Europejska – wskazywał. Dopytywany o to, czy Polska już przekazała Ukrainie broń, odpowiedział: - Nie, w tej chwili nie, ale prowadzimy rozmowy o tym, co jest nam potrzebne. Jest lista tego sprzętu wojskowego i amunicji, która będzie nam potrzebna. Są negocjacje prowadzone na szczeblu Ministerstwo Obrony, co Polska ma nam przekazać – precyzował. Odpowiadając zaś na pytanie o to, czy Ukraina otrzymała już zapewnienia otrzymania tego rodzaju pomocy bojowej od Polski, odparł: - Tak. Jest zapewnienie, że coś może polska strona nam przekazać – oznajmił gość WP.