Polska potrzebuje obostrzeń? Ekspertka mówi o jednej grupie

Czwarta fala koronawirusa w Polsce rozpędza się. Tylko w środę 17 listopada w naszym kraju odnotowano blisko 25 tys. zakażeń. Z powodu choroby zmarło ponad 460 osób. Jak podkreśla prof. Joanna Zajkowska, eksperci oczekują chociażby wprowadzenia paszportów covidowych. - Błędnie jest to nazywane restrykcjami. To po prostu ochrona osób niezaszczepionych, które stanowią większość pacjentów na oddziałach covidowych - tłumaczyła w programie "Newsroom" WP. Jak zaznaczyła specjalistka od chorób zakaźnych, bez szczepień oraz dodatkowych obostrzeń nie wygramy z koronawirusem. - Zmniejszenie transmisji to przede wszystkim ograniczenie interakcji między nami, czyli ograniczenie kontaktów, a także dystans i maseczki - podkreśliła ekspert. Prof. Zajkowska dodała jednak, że forma lockdownu, w postacie zamknięcia Polaków w domach, wydaje się zbyt restrykcyjna. Eksperta zauważyła jednak konieczność wprowadzenia obostrzeń dla tych osób, które nie są zaszczepione.