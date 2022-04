Polska podzielona. W jednych miejscach śnieżyce i ulewy, gdzie indziej susza

Załamanie pogody sprowadziły aktywne i wilgotne niże z południa kontynentu. W połączeniu z zimnymi masami powietrza arktycznego, spowodowało to silne opady śniegu, którego na wschodzie kraju spadło miejscami nawet ok. 30 cm. Oznacza to, że tyle śniegu nie było tutaj nawet podczas całej tegorocznej zimy.