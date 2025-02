Polska organizuje naradę całej UE. "26 ministrów"

Unia Europejska szuka odpowiedzi na cła, których nałożenie na Wspólnotę zapowiedział Donald Trump. - Wczoraj i dzisiaj polski rząd organizuje rozmowy z 26 ministrami gospodarki państw UE, by znaleźć wspólną odpowiedź na ten temat. Musimy bronić interesu gospodarczego Polski i wiemy, że będziemy to robić skutecznie tylko jeżeli zrobimy to wspólnie z naszymi 26 partnerami z UE - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko (Polska 2050). - UE jest supermocarstwem gospodarczym dopiero liczona jako całość, a nie oddzielnie. W pojedynkę nikt sobie nie poradzi, nawet Niemcy czy Francuzi - podkreślił. Wiceminister zaznaczył, że w sprawie wojny handlowej, jaką Unii Europejskiej wypowiedział Donald Trump, Polska przygotowuje się "na najgorszy scenariusz".

Rozwiń