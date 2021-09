Polska opuści UE? Gliński mówi o "wojnie z polskim społeczeństwem"

- Jeżeli sądzą, że w sposób niesprawiedliwy, niezgodnie z literą i z duchem traktatów, mogą Polskę karać jakimiś mandatami, to my odwołamy się do opinii społeczeństwa polskiego. Naprawdę Komisja Europejska chce iść na wojnę z polskim społeczeństwem? - pytał szef resortu kultury, dziedzictwa narodowego i sportu na łamach tygodnika "Sieci".