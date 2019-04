Polska nie wpuściła rosyjskiego żaglowca "Siedow". Ukraina dziękuje

Najpierw Estonia, później Polska. Kraje nie wpuściły rosyjskiego żaglowca "Siedow" na swoje wody terytorialne. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Pawło Klimkin podziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za "stanięcie w obronie prawa międzynarodowego". Jest też reakcja z Rosji.

Najpierw do polskiej opinii publicznej dotarła informacja, że rosyjski statek, którego do siebie nie wpuściła Estonia, płynie do Gdyni. Nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokajało, że monitoruje sytuację. Ostatecznie premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję o niewpuszczeniu żaglowca na wody naszego kraju.