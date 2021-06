"Polska na weekend". Wieś, o której mówi cały świat. Poznajcie Zalipie

Gdzie jechać na weekend? Oczywiście, że do Zalipia! Klaudiusz Michalec w najnowszym odcinku "Polski na weekend" zabierze Państwa do małej, niezwykle urokliwej wsi, położonej w Małopolsce. Wsi, o której się mówi, że jest najpiękniejszą i najbardziej kolorową miejscowością w Polsce. A wszystko dlatego, że malowany w kwiaty jest tu każdy skrawek wolnej przestrzeni: od domów i budynków gospodarczych, po budy dla psa czy studnie. Wygląda to na tyle niezwykle, że Zalipie dosłownie podbija cały świat. Zachwyca turystów z zagranicy, którzy licznie odwiedzają to miejsce. Dlaczego warto wybrać się tu na jednodniową wycieczkę? O tym w najnowszym odcinku "Polski na weekend".

