Polska misja na Marsa? Inżynier z NASA ma kosmiczny pomysł

Chmielewski przekonywał, że będzie polska misja na Marsa. I to nie jedna, lecz przynajmniej trzy. To nadal pieśń przyszłości, ale naukowiec przekonuje, że to konieczność. Kosmiczne technologie służą współcześnie człowiekowi - pieniądze zainwestowane w ich rozwój poprawiają ziemskie życie. - Statek kosmiczny kosztuje 10-15 milionów dolarów. Gdyby był budżet w Polsce teraz, można by było wysłać polską marsjańską ekspedycję w ciągu 5 lat. NASA pomoże, z chęcią przekażemy wiedzę i praktykę - mówi.