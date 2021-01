Polska lewica atakuje Bidena? Gdula: "To nie jest nasze stanowisko"

W piątkowy wieczór na facebookowym profilu wrocławskich struktur partii Razem pojawił się wpis, który nie tylko dyskredytuje nowego prezydenta USA, ale też stoi w sprzeczności z gestami, które do tej pory wykonywała Lewica. Ta, gdy tylko okazało się, że to Biden zostanie nowym lokatorem Białego Domu, wysłała mu gratulacje. Ewidentnie nie spodobało się to wszystkim członkom lewicowej koalicji.

We wpisie czytamy m.in. że Joe Biden to "rasista" oraz "żołnierz dzikiego kapitalizmu". Autor posta przypomina także, że Biden był oskarżany o "niewłaściwie dotykanie" przez osiem kobiet, a także "popierał sankcje nałożone na Wenezuelę, w wyniku których zginęło aż 40 000 niewinnych Wenezuelczyków".

- Na pewno nie jest to oficjalne stanowisko Lewicy. Podejrzewam też, że nie jest to zdanie wrocławskich struktur Razem, tylko kogoś kto miał dostęp do tego konta. Gdy tylko Joe Biden wywalczył prezydenturę, złożyliśmy mu gratulacje. Zwróciłbym też uwagę na to, że w ciągu pierwszych godzin swojej prezydentury Biden podjął decyzję umożliwiającą zrzeszanie się w związki zawodowe pracownikom federalnym. Tym samym cofnął decyzję Donalda Trumpa, który bał się strajków. Dziwny byłby to kapitalista, który wspiera działalność związków zawodowych - słyszymy.