Koronawirus w USA. Joe Biden ujawnia plan: przedsięwzięcie wojenne

Demokrata przyznał, że ludzie ze zdziwieniem przyjmują jego retorykę wojenną. - Cóż, podczas inauguracji przypomniałem, że w ciągu pandemii COVID-19 400 tys. Amerykanów zmarło. To więcej niż liczba zgonów podczas całej II wojny światowej. To naprawdę przedsięwzięcie wojenne - podkreślał prezydent USA.

Joe Biden przekazał jednocześnie, że strategia jego administracji stworzona w odpowiedzi na brak działań poprzedniego rządu w "pełnym skupieniu i koordynacją, których potrzebowaliśmy". - Sytuacja będzie się nadal pogarszać, zanim się poprawi . Liczba ofiar w lutym osiągnie prawdopodobnie poziom 500 tysięcy. Liczba przypadków będzie nadal rosnąć. Nie wpadliśmy w te zawirowania z dnia na dzień, zmiana tej sytuacji wymaga miesięcy. Ale pozwólcie mi to powiedzieć wyraźnie: przejdziemy przez to i pokonamy tę pandemię. Pomoc jest w drodze - zapowiedział prezydent USA.

Biden podpisał także rozporządzenia wykonawcze , które wprowadzą jego plan w życie. Powołana zostanie specjalna komisja odpowiedzialna za testowanie, zapewniającej bezpieczeństwo pracownikom oraz rozszerzająca dostęp do opieki oraz leczenia choroby COVID-19. Wcześniej telewizja CNN informowała, że nowy prezydent nie otrzymał wcześniej szumnie zapowiadanego przez Donalda Trumpa planu dystrybucji szczepionek. Źródła telewizji doniosły, że musi on zostać "zbudowany niemalże od zera".

O kwestię szczepionek Biden był pytany, gdy schodził z podium. Prezydent Joe Biden nie zgodził się z sugestią, że 100 milionów szczepień w ciągu pierwszych 100 dni to niski poprzeczka. - Kiedy to ogłosiłem, wszyscy mówiliście, że to niemożliwe. Daj mi spokój człowieku, te 100 milinów to dobry początek - odpowiedział demokrata dziennikarzowi Associated Press.