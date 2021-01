Koronawirus. Liczba zgonów w USA doprowadziła reporterkę CNN do płaczu

Do tej pory dobowa liczba zgonów wywołanych koronawirusem nie przekraczała w USA czterech tysięcy. Minionej doby ta bariera została przebita. Według danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w ciągu ostatnich 24 godzin COVID-19 przyczynił się do śmierci 4470 Amerykanów. Jednoczenie odnotowano kolejnych 235 tys. nowych przypadków SARS-CoV-2.

Koronawirus. USA. Reporterka nie wytrzymała

- To już dziesiąty szpital, w którym byłam. I gdy widzę te wszystkie rodziny, które będą musiały już zawsze żyć z tym, co się stało, z tym ogromnym bólem w sercu. To jest naprawdę trudne do zniesienia - powiedziała.