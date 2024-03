Polska jest przygotowana na wojnę? "Termin obrony cywilnej znikł"

Potencjalny atak Rosji na Polskę jest w mediach wciąż powracającym tematem. Podczas programu "Newsroom" Wirtualnej Polski rozmawiano o ochronie cywilnej i ewentualnych zmianach w tym zakresie. Gen. Mieczysław Bieniek, były zastępca dowódcy strategicznego NATO zwrócił uwagę na to, że "termin obrony cywilnej znikł nawet w ustawie o obronie ojczyzny". - Musimy system obrony powszechnej, cywilnej zintensyfikować. Zaczynając od edukacji bezpieczeństwa w szkołach, od nauki pierwszej pomocy - stwierdził Bieniek. Paweł Pawłowski dopytywał, ile osób może się ukryć w istniejących schronach, oraz o to, czy może powinniśmy budować swoje własne. - Trudno mi na ten temat mówić. Czytałem co prawda raport NIK-u na ten temat, który mówi, że kondycja schronów jest dosyć zatrważająca. Tu nie chciałbym nikogo straszyć - powiedział b. zastępca dowódcy strategicznego NATO. Jeśli chodzi o budowanie własnych schronów, stwierdził, że "nie chciałby, żeby Polska przekształciła się w Albanię lat 60, 70, gdzie każdy miał mały schron. Dodał, żeby "nie wpadać w paranoję paniczną" oraz zaznaczył, że "mamy dywidendę czasową, którą możemy wykorzystać do lepszego przygotowania".