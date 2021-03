Polska dziennikarka została zapytana o aborcję. Mówi o szybkiej reakcji

Agnieszka Romaszewska dostała zaproszenie do stacji Euronews. Jak twierdzi, myślała, że rozmowa będzie dotyczyć dziennikarek uwięzionych na Białorusi. Po kilku pytaniach w tym wątku prowadzący zapytał o kwestię aborcji i praw kobiet w Polsce. To nie przypadło do gustu dyrektor Biełsat TV.

Agnieszka Romaszewska komentuje rozmowę z dziennikarzem Euronews Źródło: East News , Fot: Mateusz Grochocki