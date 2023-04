Polska "drugim największym wrogiem". Wściekły atak Kremla

Do Sejmu trafił projekt ustawy, który zakłada kary za dezinformację prowadzoną w związku z działalnością szpiegowską. To próba odpowiedzi rządu na agresywne działanie rosyjskiej propagandy przeciw Polsce. Jej oddziaływanie widoczne jest w kraju, co ma być penalizowane, ale przede wszystkim w samej Rosji - na użytek wewnętrzny. Jak wskazywał w programie "Newsroom" WP Michał Marek, ekspert ds. dezinformacji, Polska jest obecnie przedstawiana przez Kreml jako "mały szatan". - Jesteśmy państwem, które pełni rolę drugiego największego wroga. Jądrem zła są Stany Zjednoczone, ale są za daleko, dlatego Polskę wykreowano jako hub esencji zła - mówił dr Michał Marek.