Polska bezpieczniejsza po szczycie NATO? "Z czystym sumieniem"

Czy Polacy mogą czuć się bezpieczniej po szczycie NATO w Wilnie? - Mogę to z czystym sumieniem powiedzieć. Mogę powtórzyć za panem prezydentem, który mówił na części jawnej Rady Bezpieczeństwa Narodowego - komentował w programie "Tłit" szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot. - Są plany, które przewidują konkretne działania na wypadek agresji. Wschodniej flanki bronią wzmocnione siły. Potem wejdzie drugi rzut 300 tys. żołnierzy. To potężna siła, która wesprze żołnierzy walczących od pierwszego dnia. Państwa członkowskie będą dedykować swoje oddziały. Na terenie Polski powstaną obiekty infrastruktury wojskowej jak magazyny uzbrojenia i sprzętu. Polacy mogą czuć się spokojniej po ustaleniach tego szczytu. Trudno zakładać, że atak nastąpi a już w ogóle, że nastąpi w konkretnym momencie. Polscy żołnierze bronią nie tylko polskiego terytorium, bronią też państw NATO. Atak na te kraje spotka się również z naszą reakcją. Na wschodniej polskiej granicy są żołnierze krajów sojuszniczych i to się nie zmieni - dodał