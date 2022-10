Polska bez pieniędzy unijnych? Minister: "Sytuacja jest bardzo czytelna"

Polska ma coraz mniejsze szanse na wypłatę unijnych pieniędzy w ramach Krajowego Planu Odbudowy. O te niepokojące doniesienia Mateusz Ratajczak pytał w programie "Newsroom WP" Pawła Szrota, szefa gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy. - To sygnały nieoficjalne, które same w sobie też bardzo niepokoją, bo dyskusja toczy się za pośrednictwem mediów. Sytuacja jest bardzo czytelna. Polska od ośmiu miesięcy wspiera Ukrainę, która walczy o prawdziwe wartości europejskie, która przypomina całej Europie czym te wartości są. Wolność, suwerenność, demokracja, niepodległość. Razem z prawem do własnych błędów oczywiście. To są te wartości za które Ukraińcy przelewają krew i oddają życie każdego dnia. Polska ich wspiera bronią obronną oraz humanitarnie. Polska w związku z tym zasługuje na wszelkie wsparcie, przede wszystkim finansowe - mówił Paweł Szrot. Czy to znaczy, że Komisja Europejska zapomniała o tych wartościach? Dopytywał Mateusz Ratajczak. - Pan redaktor zadał ciekawe pytanie, które muszę rozważyć we własnym sercu. Nie będę odpowiadał, ale to pytanie jest warte rozważenia - mówił prezydencki minister.

