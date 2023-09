Polska armata z Tarnowa na froncie. ZU-23-2CP w akcji

Rosomaki, Kraby czy Pioruny nie są jedyną polską bronią, z której Ukraińcy korzystają w wojnie z Rosją. Żołnierze z 94. Brygady Obrony Terytorialnej Ukrainy udostępnili nagranie, na którym widać, jak używają do ostrzału pozycji wroga systemu przeciwlotniczego ZU-23-2CP produkowanego przez Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A. Według producenta, właściwości konstrukcyjne armaty umożliwiają wykorzystanie jej do zwalczania lekko opancerzonych celów naziemnych i punktów ogniowych na odległości do 2 km. Polska broń sprawdza się na froncie i przydaje się Ukraińcom również do ataków na rosyjskie obiekty powietrze do 1,5 km nad ziemią. Zestaw ZU-23-2CP może również zwalczać przeciwnika przy wykorzystaniu 23 mm amunicji przeciwpancerno-zapalająco-smugowej, odłamkowo-burząco-zapalająco-smugowej czy przeciwpancernej podkalibrowej smugowej.