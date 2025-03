Polska "adwokatem" Turcji. Wciągniemy Ankarę "do naszej rodziny"

Podczas wizyty w Ankarze premier Donald Tusk zwrócił się do prezydenta Recepa Erdogana, aby Turcja wzięła na siebie jak największą współodpowiedzialność za proces pokojowy na Ukrainie, gwarancje stabilności i bezpieczeństwa w całym naszym regionie. O tym "historycznym przełomie" mówił w programie "Tłit" wiceszef MSZ Andrzej Szejna. Jego zdaniem, "Polska stanie się adwokatem przyspieszenia rozmów z Turcją na temat jej członkostwa w Unii Europejskiej". Wiceminister zwrócił uwagę, że sytuacja geopolityczna się zmienia. - Krótko mówiąc, Unia Europejska oraz Polska w ramach NATO przyciągają Turcję do naszego grona, do naszej rodziny, na co Turcja liczy - powiedział Szejna. - Dzisiaj Turcja Europie jest - i w nowej sytuacji kształtowania porządku geopolitycznego - bardzo potrzebna - podkreślił na koniec.

