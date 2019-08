Polscy uczniowie gnębieni w brytyjskich szkołach. Skala ksenofobii poraża

Ponad trzy czwarte dzieci obcokrajowców w Wielkiej Brytanii spotyka się z rasizmem i ksenofobią - wynika z nowego badania. Po brexicie skala zjawiska się nasiliła, a najczęstszymi ofiarami nękania są dzieci imigrantów z Polski i innych krajów regionu.

Co gorsze, jak podkreśliła autorka badania Daniela Sime, takie zachowanie często spotyka się z obojętnością nauczycieli. Czasami to nauczyciele sami dopuszczali się ksenofobicznych zachowań.

Kamienie, wyzwiska, tragedia

"Byłem gnębiony w szkole od szóstego do dwunastego roku życia. Rzucano we mnie kamieniami, rozpowszechniano obrzydliwe plotki, kradziono moje rzeczy - byłem wyśmiewany i lżony tylko dlatego, że jestem Polakiem".

- To może nie zdarza się nagminnie, ale od czasu do czasu słyszymy o jakichś incydentach: ktoś każe się wynosić do Polski, śmieje się z jego akcentu itd. Z tego co wiem mojemu synowi zdarzyło się to tylko raz, ale o podobnych historiach słyszę od innych rodziców - mówi WP Barbara, Polka mieszkająca w Sheffield.