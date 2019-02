Antypolskie materiały w brytyjskiej szkole. "To wielki problem"

Po przybyciu Polaków na ulicach zaczęto sprzedawać narkotyki, pojawili się pijacy, a przed domami góry śmieci. W taki sposób efekty migracji z Polski przedstawiają materiały szkole użyte w jednej z brytyjskich szkół na lekcji geografii.

"Na przykład na ulicach sprzedawane są narkotyki i plączą się po nich pijacy. Policja często jest wzywana do bójek między grupami. To zachowanie stanowi problem dla starszych mieszkańców, którzy czują się odizolowani i boją się wyjść z domu w obawie przed napadami". Materiał zwraca też uwagę, że w domach zajmowanych przez imigrantów mieszka po 10-15 osób, co sprawia, że przed posiadłościami gromadzą się góry śmieci i gnieżdżą szczury. To z kolei - jak zauważa autor materiału - stanowi problem środowiskowy, narażając na choroby dzieci i starców.

Podżeganie do nienawiści

"Nigdy nie widziałam czegoś tak złego jak to. Pozbawione podstaw odniesienia do niepokojów społecznych, do negatywnego wpływu na seniorów (...) To kompletnie nie do przyjęcia. Najlepsze fragmenty to manipulacje, najgorsze to kłamstwa używające haniebnej retoryki, która potencjalnie może służyć do podżegania do nienawiści przeciwko polskiej społeczności" - napisała na Twitterze.