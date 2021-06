Koszmar w Czechach. Polscy strażacy zostaną w kraju. Mieli pomóc czeskim kolegom

Jak informuje Polsat News, polscy strażacy, którzy mieli wyjechać do Czech, by pomóc w usuwaniu skutków trąby powietrznej, zostaną jednak w kraju. Rzecznik prasowy Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że najprawdopodobniej czeskie służby zdecydowały, że dysponują wystarczającymi środkami by poradzić sobie z tym wyzwaniem. Do Czech miało pojechać 18 wozów strażacki i 61 ratowników.