Polscy falangiści sprawcami prowokacji na Ukrainie?

Dwóch członków skrajnie prawicowej Falangi jest podejrzanych o podpalenie budynku węgierskiego centrum kulturowego w Użhorodzie na Ukrainie. To kolejny incydent mający na celu rozbudzenie konfliktów etnicznych. - To prowokacja, która służy rosyjskiej propagandzie - uważa ekspert.

Jak wynika z dokumentów sprawy, do których dotarł portal Polukr.net i które widziała Wirtualna Polska, do zdarzenia doszło w nocy 4 lutego. Dwaj sprawcy obrzucili gmach Towarzystwa Kultury Węgierskiej Zakarpacia butelkami z benzyną. Zrobili to dwukrotnie, bo pierwsza próba nie przyniosła pożądanych efektów. Dopiero za drugim razem budynek zaczął płonąć, choć pożar szybko ugaszono.

Cui bono?

- To oczywista prowokacja, choć na tym etapie trudno jest okreslić, kto dokładnie za nią stoi i jaki konkretnie był jej cel. Takie zajścia, zwłaszcza realizowane rękami radykałów, mogą zostać wykorzystane do destabilizacji nie tylko i tak bardzo napiętej sytuacji na pograniczu węgiersko-ukraińskim czy relacji polsko-ukraińskich jako takich, ale i do kolejnych ataków informacyjnych na wizerunek Polski na arenie międzynarodowej - mówi WP dr Adam Lelonek, analityk CyberDefence24.pl. - To też doskonałe narzędzie do wykorzystywania przez rosyjskie media do propagandy skierowanej do audytorium wewnętrznego, ale i szerzej - rosyjskojęzycznego, także na Ukrainie - dodaje.